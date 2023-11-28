«المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية».. ندوة «مستقبل وطن» بالداخلة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة النائب محمد علي عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، وأمين الحزب بالمركز، بالتعاون مع أمانة التعليم والبحث العلمي بأمانة الحزب بالمركز بقيادة حاتم إمام، ندوة تثقيفية تحت عنوان «المشروعات القومية و انجازات الدولة المصرية» في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمدرسة موط الفنية بنات.

إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي

ناقش العميد محمد عبدالمنعم حنفي، قائد منظومة السيطرة والإشراف على منظومة التغذية المدرسية بمحافظة الوادي الجديد، المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عشرة سنوات الأخير وكيف تحققت رؤية مصر 2030 على أرض الواقع.

الوادي الجديد حصلت على نصيب الأسد من إنجازات الدولة المصرية

وأوضح، حاتم إمام أمين لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمركز الداخلة، ما تم إنجازه بمحافظة الوادي الجديد خلال العشرة سنوات من طرق ربطت محافظة الوادي الجديد بجميع محافظات الجمهورية وأن نصيب المحافظة من المشروعات القومية كان نصيب الأسد من حياة كريمة وإعادة إحياء خط سكة حديد أبوطرطور والميلون ونصف فدان وغيرها من المشاريع.