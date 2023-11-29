مشاهد مؤثرة من عزاء طارق عبد العزيز.. «السقا» أول الحضور وانهيار خالد الصاوي

شارك عدد كبير من الفنانين، في عزاء الفنان طارق عبد العزيز، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء الثلاثاء، حيث حرص الوسط الفني على تقديم الدعم والمساندة لابنه «معتصم».

وحدثت في عزاء طارق عبد العزيز بعض المشاهد المؤثرة والإنسانية، والتي لفتت انتباه الجمهور، ويرصدها «الوطن» في التقرير التالي:-

أحمد السقا أول الحضور

- الفنان أحمد السقا، كان أول الحضور، حيث حضر مُبكرًا، وساند ابن طارق عبد العزيز في ذلك المصاب الأليم، معوضًا غيابه عن حضور الجنازة، التي خرجت من المسجد نفسه عقب ظهر يوم الاثنين.

- أصيب الفنان خالد الصاوي بحالة انهيار شديدة فور وصوله المسجد، لاسيما أنه كانت تجمعهما علاقة صداقة وطيدة، امتدت أكثر من 30 عامًا، وحاول الأصدقاء تهدئته وأنّ يتماسك.

- حرص عدد من الفنانين المُقربين من طارق عبد العزيز، على الوقوف إلى جانب «معتصم» واستقبال المُعزين، مثل خالد الصاوي، ومحمد هنيدي، وأحمد خالد صالح، وشريف منير، ومحمد رياض.