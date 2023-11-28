شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات في نهاية التعاملات بالبنوك المصرية، وسجل سعر الدولار 30.83 جنيه للشراء و30.95 للبيع، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم

«الوطن» ترصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وهي كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023 داخل بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.