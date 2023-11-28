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«الأرصاد» تحذر من طقس الأيام المقبلة.. «البسوا الشتوي»

كتب:

شروق مراد
09:25 ص | الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الشبورة المائية

الشبورة المائية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض سرعات الرياح اليوم بشكل كبير، واستقراردرجات الحرارة في بعض المحافظات نهارا، وانخفاضها ليلا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ البلاد ستتأثر خلال الأيام المقبلة بشبورة مائية تظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها لن تؤثر في حركة المرور خلال فترة الصباح الباكر.

ونصحت المواطنين بارتداء الملابس شتوية المائية في فترات الصباح الباكر، أو عند العودة من العمل، إذ سنشهد إحساسا بالبرودة خلال الأيام المقبلة. 

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