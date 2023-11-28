«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس اليوم.. رياح وأمطار وأجواء بادرة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ونشاط رياح شمالية شرقية، ناصحة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية للتغلب على برودة الجو في فترات الليل.

حالة الطقس

وأكدت الدكتورة منار، غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس، وانحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية للبلاد، ولكنها لن تؤثر على سير الحياة اليومية.

وأشارت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نشاط الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 14 و17 كيلومترا في الساعة، موضحة أنّ الهدوء قد عاد إلى مسطح البحرين الأحمر والمتوسط، ما يسمح بممارسة الأنشطة البحرية، فيما تراوحت حركة الأمواج ما بين 1.5 ومترين.

وتابعت عضو هيئة الأرصاد، أنّ هناك استقرارا في درجات الحرارة العظمى على كافة الأنحاء، فيما يسود طقس معتدل ومائل للبرودة خلال ساعات النهار، بارد ليلا على السواحل الشمالية، وشمال الصعيد ومدن القناة.

الأرصاد تحذر من برودة الجو

ونصحت بارتداء ملابس ثقيلة عند الخروج من المنزل، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن، في ظل الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة الصغرى.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 22- 15.

بنها 22- 15.

دمنهور 22- 15.

المنصورة 22- 15.

الزقازيق 23- 14.

شبين الكوم 22- 15.

طنطا 22- 15.

دمياط 21- 16.

بورسعيد 21- 16.

الإسماعيلية 22- 14.

السويس 22- 14.

العريش 20- 14.

رفح 20- 13.

رأس سدر 22- 14.

نخل 21- 08.

كاترين 17- 07.

الطور 23- 15.

طابا 21- 15.

شرم الشيخ 26- 18.

الإسكندرية 21- 14.

العلمين الجديدة 20- 13.

مطروح 19- 14.

السلوم 19- 13.

سيوة 20- 10.

رأس غارب 24- 16.

الغردقة 25- 16.

سفاجا 26- 17.

مرسى علم 26- 18.

شلاتين 28- 22.

حلايب 26- 22.

أبو رماد 27- 21.

رأس حدربة 25- 23.

الفيوم 22- 12.

بني سويف 22- 12.

المنيا 22- 11.

أسيوط 23- 11.

سوهاج 24- 13.

قنا 26- 14.

الأقصر 26- 14.

أسوان 27- 15.

الوادي الجديد 26- 11.

أبو سمبل 26- 15.