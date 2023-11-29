مرصد الأزهر و«الشباب والرياضة» ينفذان مبادرة «وطن يجمعنا» لتوعية الشباب

حاضر الدكتور حمادة شعبان، مشرف وحدة الرصد باللغة التركية في مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أمس الثلاثاء، بمركز ملوي في محافظة المنيا، تنفيذًا لمبادرة «وطن يجمعنا» المقامة تحت شعار «محبة.. سلام»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حول «الأخوة الوطنية وحب الوطن»، وتطرق في المحاضرة إلى مفهوم حب الوطن في الإسلام، وكذلك كيفية عمل التنظيمات الإرهابية على هدم قيمة الوطن في النفوس عبر وضع فوارق بين الهويتين الوطنية والدينية مستخدمين خطابًا إعلاميًا وإفتائيًا مغلوطًا بهدف استقطاب الشباب.

مبادرة وطن يجمعنا

وناقش مشرف المرصد لجهود الأزهر الشريف، أهمية ترسيخ قيمة الوطن في وعي ونفوس الشباب، مستدلًا على تلك الجهود بمبادرات مرصد الأزهر التي تنفذ منذ تأسيسه في عام 2015 وحتى اليوم ومنها: مبادرة "اسمع واتكلم"، و"نحو رؤية شبابية لمكافحة التطرف"، و"اعرف أكثر"، "طرق الأبواب" .. إلى غير ذلك من مبادرات.

حضارة مصر ومكانتها في التاريخ الإنساني

وشارك في المحاضرة نيافة القمص أغسطنيوس، نائب رئيس بيت العائلة المصرية وممثل كنيسة مطرانية ملوي، وفي كلمته تحدث عن أهمية الوطن متطرقًا إلى حضارة مصر ومكانتها في التاريخ الإنساني.

يذكر أن "وطن يجمعنا" هي مبادرة مشتركة بين مرصد الأزهر ووزارة الشباب والرياضة، تستهدف توعية 5000 شاب وفتاة، من 44 قرية تابعة لمراكز محافظة المنيا، وقد جرت المرحلة الأولى منها في مشيخة الأزهر في 23 أكتوبر الماضي، حيث تم تدريب 100 شاب، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.