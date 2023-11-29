مشروع قانون جديد للعمالة المنزلية.. شروط التعاقد بين مقدم وطالب الخدمة

نظم مشروع قانون الخدمة المنزلية، المقدم من النائبة نشوى الديب، شروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب، وكذلك الأجور التي تتقضاها عاملات المنازل.

وأكدت النائبة نشوى الديب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية والمنتظر عرضه على اللجان المختصة، يتضمن ساعات العمل والإجازات وسن التشغيل، والجزاءات المترتبة على مخالفة بنود العقد وفض المنازعات.

السن المحددة للعمالة المنزلية

وأوضحت أنّ مشروع قانون الخدمة المنزلية، حذر من تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

إجراءات التقاضي في علاقة العمل بالمنازل

وقالت: «مشروع قانون تنظيم تشغيل العمالة المنزلية، ينظم إجراءات التقاضي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل والعامل المنزلي، فإذا لم تتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا، يلجأ عامل المنزل إلى المحكمة العمالية المختصة للفصل في النزاع على وجه السرعة، وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع بين العامل المنزلي وصاحب العمل، يُحررعقد مكتوب توضع صورة منه في ملف العامل في مكتب التشغيل وصورة منه».

وأشارت إلى أهمية صدور هذا القانون لتحقيق المراكز القانونية والحفاظ على حقوق كلا الطرفين.