بحضور 25 ألف مواطن.. أكبر مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمنوفية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية، برئاسة النائب سامر التلاوي، أمين الحزب بالمحافظة، مؤتمرا جماهيريا حاشداً لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

أكبر مؤتمر لدعم السيسي في المنوفية

شهد المؤتمرَ حضوراً جماهيرياً كبيراً تخطى 25 ألفا من المواطنين، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، بمحافظة المنوفية وبالكوادر الحزبية المتميزة فيها، قبل أن يعدد انجازات الرئيس السيسي وفي مقدمتها استعادة الهوية المصرية، وتحقيق الأمن والأمان، والريادة الاقليمية والدولية.

وأعلن النائب سيد نصر، أمين العمال والفلاحين المركزي، دعم ومساندة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

صبري: نقف صفا واحداً خلف المرشح عبدالفتاح السيسي

وأكد الدكتور سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة المركزي، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

فيما أشار النائب أحمد أبو زيد؛ أمين مساعد الحزب بالمحافظة، إلى أن مصر كانت وما زالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وطالب النائب أحمد الخشن، أمين مساعد الحزب بالمنوفية، أهالى المحافظة بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن الغالي.

فيما أكد محمد مطر، أمين شئون القبائل العربية بالسادات، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عادت يدا واحدة.

ومن جانبه، أكد الشيخ رجب عبدالحميد، مدير أوقاف السادات، أن مصر بفضل الله قادرة على تتخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته.

فيما أكد القمص بطرس سمعان، وكيل مطرانية البحيرة، أن الأقباط حريصون على وطنهم ومحبون لدولتهم ومساندين للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات.