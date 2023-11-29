رئيس شعبة المخابز يكشف موعد تطبيق منظومة الخبز لغير حاملي بطاقات التموين

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تطبيق منظومة الخبز للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات تموينية بالمخابز الحكومية عبر كارت الدفع المدفوع مسبقاً ستدخل التنفيذ يناير المقبل بعد الحصول على موافقات التموين والدراسات اللازمة وصولاً لمرحلة تصديق الحكومة، موضحًا أن هناك 30 ألف مخبز حكومي على مستوى الجمهورية، تقدم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن.

وأوضح غراب، في مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كروت صرف خبز سيتم توفيرها بمكاتب البريد، لكي يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون بطاقات تموينية من شراء الخبز الحر من المخابز الحكومية، مؤكدًا أن وزن رغيف الخبز في المنظومة الجديدة يصل لـ90 جراما، بنفس مواصفات الخبز المدعم ولا يوجد أي تغير فيه، وسوف يطرح بجنيه واحد».

المواطن لن يأخذ غير احتياجاته فقط من العيش

وأردف: «لا يوجد عدد معين لعدد الأرغفة، والعبرة بالكارت المدفوع مسبقاً، والمواطن الآن ثقافته تغيرت ولن يشتري بأكثر من احتياجاته مقارنة بالسابق كان البعض يشتري عشرين رغيف يتناول عشرة والعشرة الأخرى طعام للدواجن».

ولفت إلى أن قطاع المخابز محكوم برقابة من سبعة أجهزة رقابية وأنه من الصعب حدوث تسريب أو غيره.

المنافسة ستكون لصالح المستهلك والبقاء للأجود

وحول المنافسة بين المخابز بعدد دخول هذه النوعية من الخبز للمواطنين غير الحاملين لبطاقة تموين وتأثيره على سوق المنافسة بين الأفران الحكومية ومنافستها الأفران التي تعمل في الخبز الحر والسياحي قال: «المنافسة في صالح المواطن وقد يؤدي التنافس لتخفيض سعر الخبز البلدي في الأفران الخاصة بالعيش الحر، حيث يبلغ سعر الرغيف كحد أدنى في تلك المخابز سعر 2 جنيهاً للرغيف، بالإضافة إلى أن رواد ومستهلكي الخبز السياحي هي شرائح أخرى من المجتمع وكل نوع له رواده».