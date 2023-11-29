تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 ـ 11- 2023 في مصر بمحلات الصاغة، تراجعاً ملحوظاً، يقدر بنحو 5 جنيهات بالنسبة لعيار 21، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2800 جنيه بدون مصنعية، كما تراجع جرام الذهب عيار 24 الاكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3200 جنيه وفق أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر بدون مصنعية

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، حيث سجل نحو 2933 جنيه للشراء بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر مبيعآ اليوم في مصر بمحلات الصاغة ، حيث سجل نحو 2800 جنيه للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2400 جنيه، وعيار 14 سجل نحو 1867 جنيه للشراء بدون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لاخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 29 ـ 11- 2023، تراجعاً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 22400 جنيه للشراء، فيما سجلت الاونصة الذهبية 2040 دولار.