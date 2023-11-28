«س وج» حول طريقة شراء الذهب من ماكينات ATM ومعرفة سعر الجرام

يتساءل كثير من المواطنين عن طريقة شراء الذهب من ماكينات ATM، وطريقة معرفة سعر الجرام، خاصة بعد اطلاع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فعاليات معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات، على الشكل الافتراضي لماكينات الذهب.

طريقة شراء الذهب من ماكينات ATM.. سعر الجرام

وتقدم «الوطن» في السطور التالية الإجابة على التساؤلات الخاصة بطريقة شراء الذهب من ماكينات ATM ومعرفة سعر الجرام.

وبحسب ما صرح به أحد المصادر، فإن موعد انطلاق تطبيق ماكينة شراء السبائك الذهب، يرتبط بإجراءات تجرى بين بنك ناصر وشركة الذهب العارضة للفكرة، والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.

خطوات استعمال ماكينة شراء الذهب

خطوات استعمال ماكينات ATM لبيع الذهب استعرضها المصدر، حيث أشار إلى أن الماكينة ستعرض سعر جرام الذهب بشكل يومي، وتظهر للراغب في الشراء أوزان السبائك المتاحة في داخلها، وحينها يُحدد المواطن الراغب في الشراء وزن السبيكة المراد سحبها، ويتم إيداع المبلغ المالي الذي سيظهر على الشاشة، وفقًا لسعر الجرام في اليوم.

ويذكر المصدر، أن الماكينة تقوم بإيداع قيمة الوزن المحدد السبيكة المراد شرائها، بعد احتساب صافي العملية الحسابية التي تظهر على الشاشة.