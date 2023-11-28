سعر جرام الذهب الآن في مصر.. انخفاض مفاجئ وصل إلى 35 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023، مقابل أسعار الصباح، في محال الصاغة، خاصة في سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، الذي انخفض سعره 35 جنيها للجرام، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب في الوقت الحالي، دون مصنعية أو ضريبة، كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً 2765 جنيها، بينما كان سعره صباحا 2800 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في محال الصاغة، 3194 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، في منتصف تعاملات اليوم، إلى 2396 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14، في محال الصاغة دون مصنعية أو ضريبة 1863 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، 1597 جنيها.

سعر جنيه الذهب اليوم في كل محال الصاغة 22 ألفًا و360 جنيها.

وصل سعر الأونصة الآن إلى 2014 دولارا.