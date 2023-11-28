أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم.. «اعرف جرام 21 بكام»

أعلنت الشعبة العامة للذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 28-11-2023، أسعار الذهب وتبين أن المؤشر للخام الأصفر أغلق عند سعر 2805 جنيها للشراء بالنسبة لعيار 21، وسجل البيع عند 2785 جنيهًا للجرام.

تنشر «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-22-2023 في محلات الصاغة يضاف إليها سعر الضريبة والمصنيعية قبل بيعها للمستهلك، وهي كالتالي.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في محال الصاغة، 3206 جنيهات للشراء بينما سجل نحو 3183 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب في مصر

وصل سعر جرام الذهب عيار 18، في نهاية التعاملات اليوم، إلى 2404 جنيهات و2387 جنيهًا للبيع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، في محال الصاغة دون مصنعية أو ضريبة 1870 جنيهًا للشراء و1856 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الثلاثاء، 1603 جنيهات للشراء وبينما سجل نحو 1592 جنيها للبيع

سعر جنيه الذهب اليوم

وسجل الجنيه الذهب في كل محال الصاغة 22 ألفًا و440 جنيها.

وصل سعر الأونصة الآن إلى 2035 دولارا.