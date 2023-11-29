إعلام عبري: 8 جنود إسرائيليين قُتلوا بـ«نيران صديقة»

ذكرت القناة «12 العبرية» أن 8 جنود إسرائيليين قتلوا في ظروف تتعلق بـ«نيران صديقة وحوادث» خلال أسبوع واحد من المعارك البرية في قطاع غزة، وأفادت القناة أيضًا بإصابة العشرات بجروح متنوعة في تلك الحوادث.

تزايد في عدد حوادث إطلاق النار

ووفقًا للصحفي الإسرائيلي عاموس هارئيل، الذي نقل تقارير من مراسلين عسكريين إسرائيليين، هناك تزايد في عدد حوادث إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وقال هارئيل إن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتجاهل تلك الحوادث تمامًان، وأضاف أن أغلب تلك الحوادث تقع بين القوات المدرعة والمشاة وأصدر الجيش تعليمات جديدة عند قصف المباني في قطاع غزة، بالإضافة المتعلقة بقصف الدبابات.

قصف قواتهم على الأرض

وأشار الناطق باسم الفصائل الفلسطينية، في بيانات سابقة إلى أن العدو قصف قواتهم على الأرض، بالاعتقاد أنه تم أسر عدد من جنوده، مضيفًا أن عدد القتلى الإسرائيليين من الجنود في معارك غزة أعلى بكثير مما يعلنه قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن هناك أرقامًا ستصدم قادة إسرائيل والإسرائيليين.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا مقتل 395 قتيلًا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.