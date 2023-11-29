زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب سلطنة عمان.. ما تأثيره؟

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» في سلطنة عمان، منذ قليل، أن زلزال قوية بقوة 5.3 درجة علي مقياس ريختر يضرب عمان.

زلزال عمان

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزال عمان وقع على عمق 10 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وأن الزلزال كان مركزه على بعد 665 كيلومترا جنوب غرب السيب، عمان، و193 كيلومترا شمال شرق صلالة، عمان.

وأضاف مركز رصد الزلازل المتوسطي، أنه حتى الآن لم يصدر تفاصيل عن وقوع إصابات أو موجات مد عاتية «تسونامي».

وسنوفيكم بالتفاصيل في وقت لاحق.