زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جزر ريوكيو في اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، جزر ريوكيو باليابان، بعمق 110 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال ضرب جزر ريوكيو باليابان في المحيط الهادئ الغربي، على مسافة 102كيلومترا شمال غرب مدينة ناها عاصمة محافظة أوكيناوا أقصى جنوب اليابان، وعلى مسافة 93 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من قرية يوميتان.