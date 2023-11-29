محمد ممدوح لـ«صاحبة السعادة»: فيلم «وش لوش» تجربة فريدة من نوعها

قال الفنان محمد ممدوح، إن تجربة فيلم «وش لوش» كانت ممتازة، عند بداية الفكرة قرأه عدد من الممثلين وسألوا عن سبب التجربة، وكانوا يشعرون بالغرابة من فكرة الفيلم وقلة التكلفة مع الجودة العالية، موضحًا أنه قد رأى في الفيلم أن البطل الحقيقي لهذا الفيلم هو وليد الحلفاوي، هو الذي كتب العمل، مضيفًا أنه ليس المونتير لهذا العمل ولكن إنتاج العمل موجود في الكتابة، العمل كان جاهزًا مغلقًا لأنه إنتاجيًا كان ممتاز.

الهدف من عمل وش لوش

وأشار ممدوح، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»، إلى أن الفكرة من هذا العمل، هو أن تتضح صورة للناس أن هناك ابتكارات جديدة بدون تكلفة، الكوميديا في الفيلم ليست مجرد إفيه، إنما هي كوميديا مواقف، وهذا أصعب وأذكى بالنسبة للعمل الفني ولكن أسهل في الضحك، مؤكدًا في بعض الأحيان يستصعب أن يُنَظَّم إفيه، ومن الممكن أن يحدث عدة تغييرات في ورق الفيلم لمجرد أن يتم إظهار إفيه في الفيلم.

أسباب نجاح فيلم وش لوش

وأوضح أن أسباب نجاح الفيلم، هي فكر إنتاجي محترم يدعم الفيلم، وجود مخرج متفهم ورق الفيلم بشكل جيد، ومدير التصوير وطاقم العمل بالفيلم كل هذه العوامل تكمل بعضها، مضيفًا أن المفاجآت التي ظهرت في الفيلم من ممثلين يعملون على إضحاك المشاهدين.