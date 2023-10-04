أبرز تصريحات مايان السيد في برنامج صاحبة السعادة.. «اتخضيت لما شفت يسرا»

تصدرت الفنانة مايان السيد محركات البحث على جوجل بعد ظهورها في برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، وخاصة بعد انضمام المطرب عنبة للحلقة.

وتعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز تصريحات مايان السيد خلال برنامج صاحبة السعادة:

مايان السيد ومسلسل «1000 حمد لله على السلامة»

- بعد انضمام عنبة لمسلسل «1000 حمد لله على السلامة» قلت: «يا لهوي هيجيبوا واحد عمره ما مثل.. بس اتفاجئت».

- أصعب شيء ليا هو الكوميديا لأني أول مرة أقدم كوميديا ولكن البعض ساعدني في المسلسل لتقديمها.

- أول مرة شوفت يسرا اتخضيت، وبعدين الموضوع هدي، وخلاص خدت عليها، والسنة دي بقيت واخدة عليها وبعتبرها حد من العيلة.

- هسمي بنتي صبورة.

أغنية مخصماك بطريقة مايان السيد

وأدت مايان خلال البرنامج أغنية مخصماك بطريقة كوميدية مختلفة مع المطرب عنبة، وقامت بأداء العرض الاستعراضي.