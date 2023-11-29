«الثقافة» تكرم 42 خريجا من مدرسة «خضير البورسعيدي» للخط العربي غدا

تستعد وزارة الثقافة لتخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك في تمام الساعة 6 مساء غدًا الخميس بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز.

42 خريجا من مدرسة الخط العربي

وتمنح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى من المدرسة، وعددهم 25 طالبًا من فرع المدرسة بالقاهرة، و17 طالبًا من فرع بورسعيد، تمّ تدريبهم على يد نخبة من أمهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرضاً لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.

يُشار إلى أنَّ الدراسة منحة مجانية لمدة عامين، ويتمّ خلالها تدريس أنواع الخطوط المختلفة أبرزها: الكوفي، الديواني، وتركيبات الخط الثلث، الحر، الإعلان، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، وغيرها.

كانت الوزارة قد أعلنت تدشين مدرسة خضير البوسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس عام 2021، وتحت إشراف من الفنان الكبير خضير البورسعيدي نقيب الخطاطين، وضمن بروتوكول تعاون صندوق التنمية الثقافية و مكتبات مصر العامة لإقامة فروع للمدرسة داخل المكتبات بالجمهورية، في إطار خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي.