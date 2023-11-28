«الأوقاف» تعلن نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية، نتيجة المجموعة الرابعة من مسابقة مراكز الثقافة الإسلامية، إذ أسفرت نتيجة التصفيات الأولية للمسابقة الثقافية الكبرى بين الدارسين بمراكز الثقافة الإسلامية للعام الدراسي 2023-2024م عن صعود ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بالبحيرة، ومركز الثقافة الإسلامية بالدقهلية للتصفيات النهائية على حساب ممثلي مركز الثقافة الإسلامية في دمياط ، ومركز الثقافة الإسلامية في فاقوس بالشرقية.

فوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية

وتمت المسابقة بين الفريقين الفائزين، والتي انتهت بفوز ممثلي مركز الثقافة الإسلامية بالبحيرة، وحصل على 454 درجة من 500 بنسبة 90.8%، وحصل ممثلو مركز الثقافة الإسلامية بالدقهلية على 343 درجة من 450 بنسبة 76.2%.

ووجه فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بصرف إثابة تميز قدرها ألف جنيه لكل من حقق 80% فأكثر على المستوى الفردي من جميع الفرق المتسابقة في الاختبار التحريري.

أسماء الفائزين في المسابقة

وهم بالترتيب:

1. وليد الشبراوي عثمان أحمد، مركز الثقافة الإسلامية (الدقهلية) 98% - ألف جنيه.

2. محمد محمد عبدالمنعم عمارة، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 96% - ألف جنيه.

3. حازم محمود عبدالغني محسن، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 96% - ألف جنيه.

4. شريهان إبراهيم إبراهيم الجمل، مركز الثقافة الإسلامية (دمياط) 94% - ألف جنيه.

5. هند إبراهيم محمد الحبال، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 94% - ألف جنيه.

6. هالة محمد مصطفى محمد أحمد، مركز الثقافة الإسلامية (دمياط) 92% - ألف جنيه.

7. إسراء عبدالرؤوف محمد عبدالجواد، مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 86 % - ألف جنيه.

8. أيمن سعد شيحة، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 84% - ألف جنيه.

9. الصفا سعيد إبراهيم دربالة، مركز الثقافة الإسلامية (البحيرة) 82% - ألف جنيه.

10. إسماعيل محمد إبراهيم، مركز الثقافة الإسلامية (فاقوس – الشرقية) 80% - ألف جنيه.