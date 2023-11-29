إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قاد اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة نبروه، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما أسفر عن إزالة 3 حالات تعد في نطاق المدينة.

وقال رئيس مجلس مدينة نبروه، في بيان، إنه جرى شن حملة مكبرة ورقابية بشكل مفاجئ على عدد من القرى في نطاق المدينة لمتابعة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة والتأكد من استخراج التصاريح والتراخيص بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية، وتم استهداف قرى بهوت ودرين وقرية نشا ورصد المخالفات فيها، وجرت إزالة 3 حالات تعد من بناء مخالف ومصادرة أدوات البناء والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

تكثيف الرقابة على الأراضي الزراعية

وشدد رئيس المدينة، على المتابعة المستمرة والميدانية بمشاركة فرق العمل برئاسة مجلس المدينة وتكثيف الرقابة على التعديات على الأراضي الزراعية، وإعادة حقوق المواطن والدولة بنفس الوقت للحفاظ على المسطحات الخضراء للأجيال الحالية والقادمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.