هل يستحق قصار القامة استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟ «التضامن» توضح

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على استخراج كارت الخدمات المتكاملة، لذوي الهمم أصحاب الإعاقات المختلفة، معلنة عن المميزات التي يحملها كارت الخدمات، وهي الجمع بين معاشين، والحصول على سيارة، والتعيين بنسبة الـ5%، والاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

هل قصار القامة فئة تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، إجابة حول السؤال هل قصار القامة فئة تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟، وبشأن ذلك أفادت «التضامن»، أن قصار القامة من حقهم الحصول على كارت الخدمات المتكاملة بشرط أن يكون طولهم أقل من 140 سم.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ الفئات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، هي:

- مرضى ضمور العضلات.

- القزامة.

- مريض الهيموفيليا.

- مرضى الإعاقات البصرية.

- مرضى الإعاقات السمعية.

- مرضى أمراض الدم المزمنة.

- مرضى الشلل الدماغي.

- مرضى متلازمة داون.

- أصحاب المفاصل المتيبسة في أطراف متعددة.

- مرضى البتر متعدد الأطراف.

- مرضى الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- مرضى اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة

- أولى الخطوات هي زيارة موقع وزارة الصحة والسكان، من خلال الضغط على الرابط http://pod.mohp.gov.eg/ .

- اختيار «حجز موعد الكشف الطبي» لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، يتم اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.

- بعد ذلك يتم إرسال التقرير الطبي للشخص ذوي الإعاقة، لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر النظام الإلكتروني.

- تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد لإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.

- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.