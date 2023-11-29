«التضامن» تكشف أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أماكن حملة «هنوصلك» التي تجوب المحافظات، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، موضحة أنَّ الحملة بدأت منذ أغسطس الماضي في المحافظات الآتي ذكرها: «الشرقية - شمال سيناء - قنا - القاهرة - الجيزة - سوهاج - الإسماعيلية - المنوفية - القليوبية - السويس - المنوفية - القليوبية - الإسكندرية - الدقهلية - كفر الشيخ».

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأنَّ الأماكن التي تجوبها حملة «هنوصلك» اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة، تأتي وفقا للجدول التالي:

شروط استخراج كارت الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحق لها استخراج كارت الخدمات المتكاملة، كما يلي:

- صعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية.

- الإصابة بشلل بسيط في طرف أو أطراف متعددة.

- الإصابة بضمور العضلات البسيط.

- تيبس المفاصل.

- إصابات وتشوهات العمود الفقري.

- بتر الأصابع.

- عيوب خلقية.

- ضعف عام بالأطراف والعضلات الناتج عن قصور وأمراض التمثيل الغذائي.

- الشلل الدماغي البسيط.

- خلل بالأعصاب الطرفية.

- الإعاقة البصرية ضعف الأبصار لأقل من 6/18 بالنظارة في العين الأفضل.

- الإعاقات السمعية بدءًا من 55 إلى 70 ديسيبل في الأذن الأفضل بعد استخدام الوسائل المعينة المناسبة.

- الإعاقة الذهنية.

- الإصابة بأمراض الدم ذات التأثير البسيط «الثلاسيميا - أنيميا البحر المتوسط - الأنيميا المنجلية – الهيموفيليا».