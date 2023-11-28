«التضامن» توضح هل الإعاقات السمعية تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة؟

تستخرج وزارة التضامن الاجتماعي، كارت الخدمات المتكاملة، لفئة ذوي الهمم المستحقة، علما بأن الكارت يحمل العديد من المميزات الاجتماعية، والصحية والتأهيلية، منها الجمع بين معاشين والدعم النقدي تكافل وكرامة، والاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، والحصول على سيارة، والتعيين بنسبة الـ5%.

هل الإعاقة السمعية تستحق كارت الخدمات المتكاملة؟

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، هل مصابي الإعاقات السمعية تستحق استخراج كارت الخححدمات المتكاملة؟

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأنّ الإعاقات السمعية تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، سواء كانت «فقد السمع بشكل تام أو فقد السمع بدرجة 55 ديسبل».

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التي تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة، بخلاف الإعاقات السمعية، هي:

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- أمراض الدم المزمنة.

- الشلل الدماغي.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- طيف التوحد.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- تبدأ خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان، من هنا http://pod.mohp.gov.eg/ .

- ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة، اختر «حجز موعد الكشف الطبي» لتحديد موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- عقب إجراء الكشف الطبي وتحديد نوع الإعاقة، يتم اعتماد التقرير الطبي من وزارة الصحة.

- بعد ذلك يتم إرسال التقرير الطبي للشخص ذوي الإعاقة، لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر النظام الإلكتروني.

- تحدد وزارة التضامن الاجتماعي موعد لإجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة.

- تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.