«تضامن كفر الشيخ» تنفذ 3 حالات بلا مأوى من التشرد في الشارع

أَنقذت وحدة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ 3 حالات بلا مأوى، كانوا يُقيمون بأحد شوارع دسوق، وجرى نقلهم إلى دار رعاية.

إنقاذ 3 حالات بلا مأوى من الشارع

البداية كانت بتلقي فريق التدخل السريع بالمديرية بلاغ من الفريق المركزى للتدخل السريع بالوزارة بوجود حالات بلا مأوى بدسوق، وقد قام الفريق على الفور بالاستجابة والنزول للحالات، وكان النزول الميدانى لكل من الدكتورة نيرمين القصري، رئيس الفريق، ورولا زهير، عضو الفريق، وتم بحث الحالات والتنسيق الفورى مع دار الرحمة لرعاية الكبار بلا مأوى بدسوق، ونقل الحالات من الشارع إلى الدار، حيث اتضح أنّ الحالات بلا مأوى، ووراء كل حالة حكاية إنسانية تستحق من الجميع المساعدة والتكاتف من أجل رعايتها ومحاولة التخفيف عنها ودخول السرور عليهم بعد أنّ فقدوا أسرهم وأصبحوا في الشارع بلا مأوى.

حكاية الحالات

وتبين من البحث الذى أُجرى للحالات الثالثة، أنّ الحالة الأولى لأب تخلى عنه أبنائه وسافروا للخارج بعد أنّ كتب لهم المنزل فباعوه وتركوا والدهم بلا مأوى ولا عائل يواجه الحياة فى الشارع وحيداً مشرداً، أما الحالة الثانية والثالثة فهم لأخوات يُعانون من إعاقة ذهنية بسيطة توفى الأب والأم فى دار مسنين، وتركوهم فى الشارع يعطف عليهم المارة والجيران، وبعد التدخل من الفريق وإنقاذهم من الشارع، أصبح لهم مكان وحياة ورعاية كاملة فى دار الرحمة بدسوق.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على حرصها المستمر والسريع لإنقاذ مثل هذه الحالات من الشارع، وتوجيه فريق التدخل السريع فوراً لإنقاذ هذه الحالات، وتوفير دار رعاية لها لتلقى أوجه الرعاية اللازمة، لافتةً أنّ الخط الساخن للإبلاغ عن حالات كبار بلا مأوى وأطفال بلا مأوى للتدخل السريع هو «16439».