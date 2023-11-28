تنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بدسوق في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وممثلي الأجهزة المعنية، اليوم الثلاثاء، 6 قرارات إزالة تعديات على الأرض الزراعية على مساحة 4 قراريط بقرى «أبو مندور، وشباس الملح، ومحلة أبو على، وكفر مجر، والعجوزين»، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات على البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة التعديات.

المحافظ: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر، مشيراً إلى أنّ القيادة السياسية تولي اهتماماً بالغاً بملف التعديات على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد.

وشدّد المحافظ، على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.

تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها

ووجّه محافظ كفر الشيخ، باليقظة التامة، والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلى طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.