أحمد بدير يرد على شائعات مرضه: «الحمد لله صحتي جيدة»

انتشرت عدة أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض الفنان أحمد بدير لوعكة صحية شديدة، ودخوله أحد المستشفيات.

أحمد بدير يكشف تطورات حالته الصحية

وقال «بدير» لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله بخير، ولم يصبني أي مكروه، ولكن تعرضت مؤخراً لنزلة برد شديدة، وتناولت الأدوية المناسبة حتى أصبحت بصحة أفضل».

أحمد بدير يواصل تصوير «الغربان»

ومن ناحية أخرى يواصل الفنان أحمد بدير تصوير فيلمه الجديد «الغربان»، وهو من بطولة الفنان عمرو سعد، حيث بدأ التحضيرات مؤخرًا، وعقد جلسات عمل مع المخرج ياسين حسن، قبل بدء تصوير العمل.

وقد بدأ أحمد بدير تصوير فيلمه في مدينة الفيوم، ثم انتقل إلى بلاتوه آخر بالقاهرة، ومن المُقرر طرح الفيلم في دور العرض عام 2024.

أبطال فيلم «الغربان»

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من جنسيات أجنبية مختلفة، بجانب عمرو سعد، وأسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، ودينا الشربيني، وهو من تأليف وإخراج ياسين حسن.