معاناة كبيرة يعيشها محمد صلاح داخل ليفربول.. ماذا يحدث لـ«الفرعون»؟

لم يكن طريق قائد المنتخب الوطني محمد صلاح، نحو المجد الذي صنعه في ليفربول مفروشًا بالورود، بل عانى من أزمات عديدة وعقبات لم تنته حتى تلك اللحظة، ورغم ذلك بات النجم الأوحد مع الريدز، وصاحب الإنجازات الاستثنائية ومحطم الأرقام القياسية.

لماذا يعاني محمد صلاح في ليفربول؟

قلة تقدير وتهميش داخل الملعب، وغيرها من أزمات ارتبط بها اسم محمد صلاح خلال السنوات الأخيرة، رغم الإنجازات التي يحققها والأرقام القياسية التي يبلغها بأهدافه، إلا أنه يعاني من أزمة حقيقية خاصة بتمرير الكرات تجاهه داخل الملعب، بحسب صحيفة «liverpool» البريطانية.

خلال سنوات تألق ليفربول تحت قيادة الألماني المخضرم يورجن كلوب، كان محمد صلاح الهداف الرئيسي، وترينت ألكسندر أرنولد صانع الألعاب الرئيسي أيضًا في خطط «النورمال وان»، لكن رغم ذلك الاحصائيات كشفت مفاجأة غير متوقعة، تفيد بأن ألكسندر أرنولد أو كما أطلق عليه سابقًا «مستر أسيست» لم يساهم إلا في 9 تمريرات لصلاح، من أصل 198 هدفًا سجلهم مع الريدز حتى الآن.

المفارقة في هذه الاحصائية، أن داروين نونيز الذي وصل فقط في صيف عام 2022، بالفعل ساهم في عديد من الأهداف لمحمد صلاح، الأمر ذاته فعله ديوجو جوتا، الذي وصل إلى قلعة أنفيلد عام 2020.

الصحيفة البريطانية أفردت تقريرًا مطولًا عن أزمة محمد صلاح مع أرنولد، التي تختفي في وجود الثنائي نونيز وجوتا، باعتبار أن كلا اللاعبين حصلا على دقائق لعب في الجانب ذاته، في حين أنهم غالبًا ما يتواصلون بتبادل سريع من واحد إلى اثنين كجزء من «مثلثات» كلوب، إلا أن المساعدة الأساسية لألكسندر أرنولد كانت في ركل الكرة في القائم الخلفي، ليتصل بها جوتا أو قبل الرحيل إلى بايرن، ثم النصر السعودي.

رغم كل ذلك، ألكسندر أرنولد، لديه الحرية في التجول بالمناطق المركزية عندما يكون ليفربول مستحوذاً، مثلما حدث في لقاء مانشستر سيتي نهاية الأسبوع الماضي، عندما اندفع إلى الأمام في منتصف منطقة الجزاء ليضرب الكرة في الزاوية السفلية بعد تمريرة صلاح، ليسجل الهدف الوحيد للريدز في المباراة ويدرك التعادل، في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

من الناحية النظرية، تسرد الصحيفة معاناة محمد صلاح، الذي ينبغي أن هذا أن يتمتع بمزيد من الخدمة من الإنجليزي، وهناك بالفعل علامات على أن علاقتهما تتكيف مع التغيير في دور الظهير الأيمن، لقد خلق أرنولد 4 فرص لليفربول من أصل 11 هدفًا للريدز في المباريات الأربعة الأخيرة.

معاناة صلاح مع أرنولد

في حديثه إلى «Sky Sports» مؤخرًا، اختار صلاح كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي كزميل فريقه المثالي، إلى جانب الإجابات الجاهزة والمنطقية ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو: «لديه رؤية وأنا متأكد أنه يمكنه العثور علي في أي مكان بالكرة، لذلك أقول ميسي ورونالدو ثم كيفن، إنه لاعب رائع، الفريق كله رائع، أحاول فقط لعب لعبتي وعدم التركيز على أي شخص آخر»، ما يشير إلى شعوره بأزمة على مستوى صناعة اللعب تجاهه.