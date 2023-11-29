توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي سوهاج والزاوية الليبية لتبادل الخبرات

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمود سالم جدور وكيل الشئون العلمية ونائب رئيس جامعة الزاوية في ليبيا، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعتين، بهدف تقديم ودعم كافة أوجه التعاون والدعم العلمي والبحثي في كافة المجالات.

عقد شراكات مع الجامعات

وأوضح «النعماني» أن الجامعة تسعى إلى عقد شراكات مع مختلف الجامعات المصرية والعربية والدولية، بهدف تبادل الخبرات وتقديم الدعم و المعرفة العلمية والبحثية ونشرها بين الجامعات، ومد جسور التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات التعليمية لدفعها نحو التطور والتقدم.

بنود بروتوكول التعاون بجامعة سوهاج وجامعة الزاوية

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى البروتوكول تضمن عدداً من البنود ومنها تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات العلمية، والخبرات في ميادين البحث والتدريس، تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية عبز الإنترنت وتبادل الباحثين والخبراء والطلاب في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ما يساعد على الاطلاع على آخر التطورات العلمية المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تشجيع اللقاءات الثقافية والرياضية بين الجامعتين.

إصدار برامج تعليمية مشتركة

وأضاف أن البروتوكول ينص على الاشتراك في إصدار المطبوعات العلمية والبرامج والخطط التعليمية، والمواد الإعلامية وغيرها من المواد التي تساهم في تحقيق الأهداف الأكاديمية، وتنفيذ برامج تدريبية متطورة في المجالات المختلفة التي تناسب رؤية الجامعة، الإشراف العلمي والإداري للخطط السنوية للحقائب التدريبية المختلفة، إلى جانب النشر المشترك في المجلات والدوريات العلمية.