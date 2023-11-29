7 طرق طبيعية للتخلص من حصوات الكلى.. «مش هتحتاج تدخل جراحي»

حصوات الكلى من الأمراض التي تسبب أرقا للمصابين بها، وكثير منهم لا يحب اللجوء للحل الجراحي للتخلص منها، وهناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيت حصوات الكلى دون تدخل جراحي، وفقا لموقع «مايو كلينك الطبي».

التخلص من حصوات الكلى بطرق بسيطة

- يمكنك التخلص من حصوات الكلى بتناول عصير الليمون الطازج، حيث يساهم في التخلص حصوات الكلى، نظرا لاحتوائه على السيترات، التي تمنع تكوين حصوات الكلى.

- تناول الماء بكميات كبيرة هي إحدى طرق التخلص من حصوات الكلى دون تدخل جراحي، حيث يجب على الفرد تناول حوالي لترين من المياه يوميًا لتجنب تكوين حصوات.

- تناول الشعير المغلي يساعد في خفض مستويات الأكسالات في البول، ويقلل من ترسب حصى الكلى ويخلصك من الحصوات.

مشروبات تساعد على التخلص من حصوات الكلى

- تناول عصير الكرفس يساهم في تفتيت حصوات الكلى خاصة الصغيرة، ويساعد في التخلص من حصوات الكلى إذا حرصت على تناوله يوميا، وفق الدكتور صلاح عبدالكريم، أخصائي المسالك البولية والكلى.

- تناول عصير الريحان يساعدك في التخلص من حصوات الكلى، وفق أخصائي المسالك البولية والكلى ويدعم وظائف الكلى، فضلا عن كونه علاجا فعالا لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات.

- خل التفاح، هو إحدى طرق التخلص من حصوات الكلى دون تدخل جراحي، ويمكن إضافة الليمون وعسل النحل إليه ومزج الخليط مع كوب ماء دافئ وتناوله، حيث يفتت رواسب الكلى.

- تناول عصير الرمان يساعد في التخلص من حصوات الكلى، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة، ما يجعلها تساهم في الحفاظ على صحة الكلى.

ووفق الدكتور صلاح عبدالكريم، أخصائي المسالك البولية والكلى، فإن ممارسة الرياضة ومن بينها المشي لمسافات طويلة يساعد في التخلص من حصوات الكلى دون تدخل جراحي، خاصة إذا كانت الحصوات صغيرة.