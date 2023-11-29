انطلاق قمة «COP28» في الإمارات غدا.. 70 ألف شخص يناقشون أزمة تغير المناخ

ينطلق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، غدًا، بمدينة إكسبو بدبي والذي تستضيفه الإمارات.

70 ألف شخص يشاركون في مؤتمر المناخ «COP28»

وتستمر فاعليات المؤتمر حتى يوم 12 ديسمبر المُقبل، ويشارك فيه أكثر من 70 ألف شخص من بينهم قادة العالم، منظمات غير حكومية، وعدد من ممثلو القطاع الخاص.

مناقشة أزمة تغير المناخ ومحاولة إيجاد حلول

ويُعد مؤتمر المناخ أكبر حدث دولي في مجال المناخ، ويتمّ مناقشة أزمة تغير المناخ ومحاولة إيجاد حلول بشكل ملموس لهذه الأزمة بالتعاون مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبالنسبة لأنشطة مؤتمر الأطراف «COP28» التي سيتمّ مناقشتها في قمة المناخ كالتالي:

- يوم 1 و2 ديسمبر القمة العالمية للعمل المناخي.

- يوم 3 ديسمبر الصحة والتعافي والإغاثة والسلام.

- يوم 4 ديسمبر التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين.

- يوم 5 ديسمبر الطاقة والصناعة والانتقال العادل في قطاع الطاقة والشعوب الأصلية.

- يوم 6 ديسمبر العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل.

- يوم 7 ديسمبر يوم راحة.

- يوم 8 ديسمبر الشباب والأطفال والتعليم والمهارات.

- يوم 9 ديسمبر الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات.

- يوم 10 ديسمبر الغذاء والزراعة والمياه.

- يوم 11 و12 ديسمبر المفاوضات النهائية.