جدول أعمال مؤتمر المناخ COP28.. ينطلق غدا

تنعقد غدًا الخميس 30 نوفمبر قمة المناخ COP28 في الإمارات العربية المتحدة وتستمر حتي يوم 12 من شهر ديسمبر المُقبل، وخلال أيام الانعقاد تناقش القمة العديد من الموضوعات المهمة.

وخلال السطور التالية نوضح جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28:

أنشطة مؤتمر الأطراف COP28

- يوم 1و 2 ديسمبر القمة العالمية للعمل المناخي.

- يوم 3 ديسمبر الصحة والتعافي والإغاثة والسلام.

- يوم 4 ديسمبر التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين.

- يوم 5 ديسمبر الطاقة والصناعة والانتقال العادل في قطاع الطاقة والشعوب الأصلية.

- يوم 6 ديسمبر العمل متعدد المستويات والتوسع العمراني والبيئة الحضرية والنقل.

- يوم 7 ديسمبر يوم راحة.

- يوم 8 ديسمبر الشباب والأطفال والتعليم والمهارات.

- يوم 9 ديسمبر الطبيعة واستخدام الأراضي والمحيطات.

- يوم 10 ديسمبر الغذاء والزراعة والمياه.

- يوم 11 و12 ديسمبر المفاوضات النهائية.

وزيرة البيئة تشارك في مؤتمر الأطراف

وتشارك وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ COP27، في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة أكسبو دبي.

وتهدف مصر من خلال مشاركتها في المؤتمر إلى تسلم رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، والبناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.