بروتوكول تعاون بين مصر والعراق لتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية

وقعت النقابة العامة للتمريض بروتوكول تعاون مع نقابة تمريض كربلاء في العراق، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في المحافل العلمية والبحثية والتدريبية والثقافية.

تبادل المعلومات والأبحاث العلمية في مجال تقديم الرعاية الصحية

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنّ بروتوكول التعاون يتضمن تبادل المعلومات والأبحاث العلمية في مجال تقديم الرعاية الصحية والتمريض، وتنظيم ورش عمل وندوات بحثية مشتركة لتعزيز التبادل الفعال للمعرفة في المجالات العلمية والبحثية.

وأضافت نقيب التمريض أنه فيما يتعلق بالجزء التدريبي، فإن بروتوكول التعاون يتضمن؛ تطوير برامج تدريب مشتركة لتحسين مهارات وتأهيل الكوادر التمريضية، تبادل الخبرات في مجال التدريب وتعزيز التعليم المستمر للممارسين في مجال التمريض.

تعزيز التبادل الثقافي بين الكوادر الصحية

وتابعت أنه بموجب بروتوكول التعاون سيتم تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة لتعزيز التواصل والتفاهم بين الطواقم الطبية في البلدين، وتعزيز التبادل الثقافي لتعزيز الفهم المتبادل والاحترام التبادل الثقافي.

وأوضحت أنّ البروتوكول سيشجع على التبادل الثقافي بين الكوادر الصحية لتحقيق تفاهم أعمق وتواصل أفضل، وسيلتزم الطرفين بتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لتحسين مستوى الرعاية الصحية في مصر والعراق.

حضر توقيع برتوكول التعاون المهندس نصيف جاسم الخطابى محافظ كربلاء، وذلك على هامش المؤتمر العلمى الدولى الأول لنقابة التمريض العراقية المنعقد تحت شعار «التمريض قوة للتغير والارتقاء بالواقع الصحي»، الذي عقد أمس الثلاثاء بحضور ممثلين عن دولتي قطر وسوريا.