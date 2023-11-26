نقابة الأطباء تعلن عن رحلات الحج الاقتصادي والسياحي 2024

أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء عن رحلات الحج للأطباء وأسرهم من الدرجة الأولى.

وأوضح شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية أن نقابة الأطباء تقدم لأعضائها رحلة الحج الاقتصادي وكذلك رحلة الحج السياحي على أن يتم فتح باب التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الأولى بمقر النقابة العامة للأطباء في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر2023 وبمقرات النقابات الفرعية.

الحج الاقتصادي للأطباء

أضاف في بيان له: «رحلة الحج الاقتصادي موسم كامل للأطباء وأسرهم طبقا لضوابط وزارة السياحة 21 يوم 20 ليلة في الفترة من 2 إلي 21 ذي الحجة 1445، على أن يتم سداد مبلغ 20100 جنيه جديه حجز مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة صالحين لمدة عام وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة».

ضوابط الحج السياحي للأطباء

تابع: «رحلة الحج السياحي 5 نجوم ستكون متاحة للأطباء وأسرهم من الدرجة الأولى طبقا لضوابط وزارة السياحة وستكون 14 يوم 13 ليلة في الفترة من 1 إلي 14 ذي الحجة 1445.على أن يتم سداد مبلغ 60100 جنيه جديه حجز مع صورة جواز سفر وصورة البطاقة صالحين لمدة عام وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة».

وعن السعر النهائي لرحلة الحج أكد أنها ستكون طبقا لأسعار وزارة السياحة مبدئيا بدون تذكرة الطيران، وفقا لضوابط وزارة السياحة من خلال الرابط هنا

وأكد على أن يكون المتقدم للحج للسيدات تحت الـ25 سنة يشترط وجود محرم، كما أن جدية الحجز ترد من البنك في حالة عدم الفوز بالقرعة عن طريق وزارة السياحة خلال شهر أو أكثر، مشيرة إلى أنه لا يجوز التقدم لكل من سبق له الحج في كل الأعوام السابقة، ولا يجوز التقدم لكل من سبق له التقدم عن طريق وزاره الداخلية أو الجمعيات أو الحج السياحي بأي جهة أخرى في نفس العام.