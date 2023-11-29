نقل 44 ألف طن مخلفات إلى مصانع التدوير بالدقهلية

شنت رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملة مكبرة في قطاع النظافة ورفع المخلفات الصلبة والأتربة والنفايات ونقلها بشكل آمن إلى مصانع التدوير للتخلص منها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

رفع 44 ألف طن من المخلفات بالدقهلية

وأكد أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة السنبلاوين، في بيان، على خروج وتوزيع السيارات والجرارات والمعدات بكافة قطاعات المدينة منذ الصباح الباكر للعمل في مجال تحسين البيئة والمنتزهات وأعمال النظافة ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة مشددا على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الحملات الميكانيكية بما تحتويه من معدات وآلات تستخدم في رفع كفاءة منظومة النظافة والنهوض بالخدمات والمرافق الأساسية بالمدينة والقرى وتم نقل 44 ألف طن من المخلفات إلى مصنع تدوير المدينة.

ووجه متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، بمتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة المتواجدة على الطريق العمومي واستهدفت ميت فارس المنصورة وطريق ميت فارس دكرنس وطريق ميت فارس بنى عبيد، وتم رفع ونقل ما يزيد عن 40 طن قمامة وتم نقلها بواسطة سيارتي حمولة الواحدة منها 20 طنا إلى مصنع تدوير القمامة بسندوب.

مراقبة أي حالات مخالفة لقانون النظافة

وأضاف اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، رفع المخلفات الصلبة أسفل كوبري الجامعة صباح اليوم بمعاونة جهاز النظافة في محافظة الدقهلية وتم اتخاذ تدابير للإشراف على مراقبة أي حالات مخالفة لقانون النظافة وتم رفع القمامة والأتربة ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب.