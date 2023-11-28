حملة مكبرة لإزالة مبان مخالفة بحي المنتزه أول في الإسكندرية 

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمواجهة مخالفات البناء ورصد وتتبع البلاغات لإزالتها في المهد، وعدم التهاون في تطبيق القانون بكل حزم وعدم السماح بالبناء المخالف، حرصا على سلامة المواطنين، والتأكد من تحمل المباني وعدم الحصول على ترخيص للبناء، يؤكد عدم احترام القوانين المنظمة للبناء ويسعى الحي لإيقاف كل هذه المخالفات.

إزالة البناء المخالف

وأشار سحلول إلى أنه في هذا الصدد قام حي المنتزه أول بشن حملة مكبرة لإنفاذ القانون قادها أحمد إبراهيم، سكرتير عام الحي بالتنسيق مع الكول الأمني ووحدة الإزالة الفورية، بمناطق الحي المختلفة للقضاء على أي مخالفات وإزالة البناء دون ترخيص فورا، وقبل الانتهاء منها وهي في المهد، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، للقضاء على هذه الظاهرة، وليتم احترام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للبناء.

إيقاف أعمال

وأوضح رئيس حي المنتزة أول أنه بهذا الصدد قامت وحدة التدخل السريع بقيادة محمد عطية، وإدارة الأزمات بقيادة أمل أحمد، بالتوجه إلى إيقاف أعمال تكسير بالدور 14 بشارع 45 بناء على بلاغ مهندس المنطقة، وتم التحفظ على 1 هيلتي كبير، و1 صاروخ كبير وصغير، وشنطة سيراميك، و1 سلم مجوز، كما تم إزالة سور مخالف آخر شارع الجراج، وتم التحفظ على 15 عرق خشب، و3 أجولة أسمنت، بالإضافة إلى فك شدة خشبية، بالدور الأول بعزبة كردون واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.