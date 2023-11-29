انطلاق البرنامج الرئاسي «مودة» في جامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سلسلة ندوات توعوية ضمن البرنامج الرئاسي «مودة»، وذلك للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب، رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إذ جرى تنظيم وتنفيذ 7 دورات تدريبية بكل من كليات التربية، والطب البيطري، والآداب، والحقوق والزراعة، والثروة السمكية، والتربية الرياضية.

توجيهات رئاسية ببرنامج مودة

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن البرنامج القومي «مودة»، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك جراء حدوث حالات الطلاق بالمجتمع المصري، إذ يهدف البرنامج إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وذلك من خلال دعم الشباب المقبل على الزواج، بالمعارف والمهارات والخبرات اللازمة لبناء أسرة سليمة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، بما يسهم في خفض معدلات الطلاق، موضحًا أن المشروع يهدف إلى تأهيل الشباب المقبل على الزواج وصقل معلوماته ومهاراته في كل ما يخص بناء كيان أسري مستقر ومتماسك قائم على مبادئ المودة والرحمة، وذلك من خلال التوعية والتدريب المباشر.

الحفاظ على تماسك الأسر المصرية

كما أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمشرف على البرنامج التدريبي بالجامعة، أن تنفيذ البرنامج بالجامعة سيستمر إلى 21 ديسمبر المقبل، والمستهدف تنفيذ 50 دورة تدريبية في مختلف كليات الجامعة لرفع وعي شباب الجامعة ودعمهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتكوين أسرة متماسكة، ويقوم بالتدريب في البرنامج أعضاء هيئة التدريس المعتمدين كمدربين في برنامج «مودة».

وأشار الدكتور طارق عطية، المنسق الفني للبرنامج بجامعة كفر الشيخ، إلى أن البرنامج التدريبي يتناول كل من الجوانب النفسية والاجتماعية، والجوانب الصحية والطبية، وكذلك الجوانب الشرعية والدينية للحياة الأسرية وذلك من خلال تناول كل جانب لتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة عن الأسرة والحياة الأسرية ومعايير اختيار شريك الحياة وحل المشكلات الأسرية.

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات والوكلاء والمئات من طلاب الكليات المتنوعة بجامعة كفر الشيخ.