وظائف الشهر العقاري.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت بوابة الوظائف الحكومة، عن توافر فرص عمل بالهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، والتي يمكن التقديم عليها حتى منتصف نوفمبر الجاري.

وتطلب الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، شغل عدد من الوظائف، وهي كما يلي:

وظائف بمصلحة الشهر العقاري

وذكرت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، بعض فرص العمل التي يمكن التقديم عليها خلال الأيام المقبلة، وهي:

1- الخدمات المعاونة (خفير حراسة) عن طريق التعاقد.

سنوات الخبرة: 5 سنوات على الأقل.

شروط المتقدمين

تأهيل علمي أقل من متوسط.

المستندات المطلوبة

1ـ طلب تعاقد يقدم لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقارى مبين به (الاسم رباعي ــ الرقم القومي ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس آب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2ـ صورة شخصية حديثة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

4ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

5ـ صورة من المؤهل الدراسى.

6ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

موظف باحث حسابات (عن طريق التعاقد)

مؤهل عالي تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس تجارة قسم محاسبة) بتقدير عام جيد جدًا

المستندات المطلوبة

1ـ طلب تعاقد وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2017 يقدم لشئون الهيئة العامة لأبنية دور المحاكم والشهر العقاري، مبين به (الاسم رباعي ــ الرقم القومي ــ رقم المحمول مزود بتطبيق الواتس اب ــ الوظيفة المطلوب التعاقد عليها).

2ـ صورة شخصية حديثة.

3ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

4ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم بوزارة العدل.

5ـ صورة من المؤهل الدراسى.

6ـ الموقف من الخدمة العسكرية.

7-شهادة خبرة

كما يطلب شغل وظيفة باحث حاسب آلي (عن طريق التعاقد)، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس نظم معلومات) بتقدير عام جيد جدًا.

كما تطلب شغل وظيفة مهندس صيانة (عن طريق التعاقد) بشرط الحصول على مؤهل عالٍ تخصصي في مجال العمل (بكالوريوس هندسة ميكانيكا) بتقدير عام جيد جدًا.