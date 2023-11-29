إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 8 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز«دمنهور - المحمودية - بدر - كفر الدوار - الدلنجات - الرحمانية - رشيد - كوم حمادة» عن إزالة 25 حالة تعد بمساحة 2894 مترا مربعا عبارة عن مبانٍ وأسوار بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية.

إنهاء الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة

جاءت الحملات في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

كما شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية تنفيذ العديد من حملات إزالة التعديات على القرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.