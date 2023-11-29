أستاذ في العلوم السياسية: خبرة مصر كبيرة في التعامل مع «الاحتلال الإسرائيلي»

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، إنّ مصر دولة كبيرة وحجم تأثيرها في إقليمها والعالم كبير للغاية، وتحركها في القضية الفلسطينية نزيهة دون أجندات وهو ما يكسبها كوسيط مصداقيتها لدى الفلسطينيين.

وأضاف «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أن مصر لديها خبرة كبيرة في الدبلوماسية والتفاوض للتعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهذان العاملان يجعلان مصر الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرا فيما يتعلق بتهدئة الأوضاع وتحقيق تقارب في وجهات النظر.

دور مصر في صفقة الجندي شاليط

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذا الأمر ظهر في أكثر من موقف مثل صفقة الجندي جلعاد شاليط الذي جرى تبادله بـ1027 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية في عام 2011، مشيرًا إلى أن العدوان الأخير على سكان قطاع غزة هو الأخطر من نوعه حتى وإن لم يكن الأول.

وواصل: «كانت هناك حالة من حالات التعنت الإسرائيلي، فقد ضربت سلطات الاحتلال عرض الحائط بكل الضغوط والإملاءات ومحاولات توفيق وجهات النظر، حتى القرارات الدولية رفضها الاحتلال، مثلا أصدر مجلس الأمن قرارًا بتطبيق هدنة إنسانية ولم تستجب له دولة الاحتلال لكنها استجابت للمفاوض المصري».