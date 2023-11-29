العالم يجتمع في الإمارات غدا لمواجهة تغير المناخ بـCOP28.. وجناح خاص لمصر

تنطلق غدًا الخميس قمة المناخ COP28 في الإمارات، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المنسق والمبعوث الوزاري للمؤتمر، ويستمر من يوم 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المُقبل 2023، في مدينة اكسبو بدبي.

جناح رسمي لمصر في COP28

وقالت وزيرة البيئة، إنّ مصر ستشارك في مؤتمر قمة المناخ COP28 بجناح رسمي، يعرض العديد من قصص النجاح المصرية على المستوى الوطني في التعامل مع قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاعات المختلفة.

عرض عدد من الأحداث الجانبية

ويستعرض المؤتمر عددا من الأحداث الجانبية وفقا للأيام الموضوعية للمؤتمر، بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، فضلا عن أحداث جانبية للرعاة ومؤسسات القطاع الخاص، والجامعات، والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني.

وتشارك وزيرة البيئة في عدد من الجلسات والحوارات الوزارية رفيعة المستوى والموائد المستديرة التي تتناول موضوعات تمويل المناخ والهدف العالمي الجديد لتمويل المناخ، والانتقال العادل والاستثمار الأخضر، إلى جانب الأحداث الجانبية المختلفة مثل تعزيز مبادرة 30×30 لدعم صون التنوع البيولوجي بالارتكاز على مواجهة تغير المناخ وتحالف تمويل الطبيعة.