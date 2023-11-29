«البيئة» تستقبل شكاوى المواطنين عبر المنظومة الموحدة.. 3 طرق متاحة

أُنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بقرار من رئيس الجمهورية الذي محل رقم 314 لسنة 2017 والتي تختص بفحص وتلقي كل الشكاوي والرد عليها إلكترونيًا.

قناة تواصل بين المواطنين والحكومة

وتختص منظومة الشكاوى الحكومية بفحص وتلقي جميع الشكاوى وذلك بموجب رقم 314 لسنة 2017، ويتمّ الرد على إلكترونيًا ويمتد ذلك إلى جميع المصالح الحكومية، الوزارات، الهيئات العامة، وحدات الإدارة المحلية، والأجهزة الحكومية، وهو ما يجعل المنظومة قناة تواصل بين المواطنين والحكومة بكل أجهزتها المختلفة.

ويمكن لأي شخص يريد التقدم بشكاوي فيما يخص البيئة إرسال الشكوى الخاصة به على بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة www.shakwa.eg، أو من خلال الاتصال على الخط الساخن 16528.

كما يستطيع المواطن إرسال كل الاستعلامات التي يريدها من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة على الرابط التالي: https://www.eeaa.gov.eg/Service/69/148/index.

ويستطيع المواطن بعد التقدم بشكوي على منظومة الشكاوي الحكومية أن يستعلم عليها، وذلك بعد أن يدخل على الموقع الخاص بوزارة البيئة من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.