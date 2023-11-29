«وش في وش» يُعرض في الأوبرا بحضور صناعه اليوم.. ويناقش قضايا الزواج

يعرض نادي السينما أوبرا القاهرة، في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، فيلم «وش في وش»، وذلك في تمام الساعة الـ6:30 من مساء اليوم على المسرح الصغير، ويعقب الفيلم ندوة مع المنتج أحمد فهمي والمخرج وليد الحلفاوي، والدكتورة عالية عبد العال أستاذ الاجتماع الإعلامي كلية البنات، ويدير اللقاء الناقد مصطفى الكيلاني.

ويتطرق فيلم «وش في وش» في إطار اجتماعي كوميدي إلى عدد من المشاكل التي تواجه الأزواج في بداية حياتهم، وذلك من خلال قصة زوجين يواجهان مشكلة ولكن يخرج الأمر عن السيطرة عندما تتدخل عائلتي الزوجين في الأزمة، ولكن الوضع يسوء أكثر عندما يتم احتجازهم داخل المنزل.

ويجمع الفيلم في بطولته عدد من نجوم السينما المصرية من بينهم محمد ممدوح، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وأنوشكا، وسلوى محمد علي، وسامي مغاوري، وأحمد خالد صالح، محمد شاهين، أسماء جلال، خالد كمال، بالإضافة إلى محمود الليثي ودنيا سامي، من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي.

«وش في وش» يستمر في السينمات.. ويحقق 35 مليون جنيه

ونجح فيلم «وش في وش» في تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر المصري، على مدار 14 أسبوعا، حيث تجاوزت إيراداته حاجز الـ35 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.