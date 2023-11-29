«حياة كريمة» تنظم مؤتمرا في السويس لدعم القضية الفلسطينية الأحد المقبل

أعلنت مؤسسة حياة كريمة في محافظة السويس، عقد المؤتمر الأول لتأييد ودعم الشعب الفلسطيني، وطرح إنجازات المؤسسة، الأحد المقبل بمنطقة الكورنيش القديم في حي السويس.

مؤتمر «حياة كريمة» لدعم القضية الفلسطينية

وقال المهندس محمود عبد العزيز المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالسويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المؤتمر الحاشد الأول للمؤسسة لدعم القضية الفلسطينية، يُعقد بتوجيهات العقيد عادل طاهر مدير مكتب حياة كريمة بالسويس، مشيرًا إلى أنه سيُعقد الأحد المقبل 3 ديسمبر، بقاعة VIP بجوار منتجع ڤيينا أول الداون تاون بمنطقة الكورنيش القديم، وذلك الساعة السادسة مساءً.

فعاليات المؤتمر الأول لحياة كريمة بالسويس

وتابع منسق حياة كريمة في السويس، أنّ المؤتمر بجانب دعم أهالينا في فلسطين والقضية الفلسطينية، سيتضمن عرض الفعاليات التي شارك فيها متطوعو حياة كريمة بالسويس وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات التسع الأخيرة، وحث المواطنين علي ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وسيتم تكريم نماذج لبعض المتطوعين المتميزين خلال السنتين الماضيتين.