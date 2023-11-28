حياة كريمة تستعرض جهودها في إرسال 200 شاحنة مساعدات لغزة (فيديو)

قالت شنا مسعود، رئيس العلاقات الخارجية والداخلية للمبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، إن المؤسسة عملت جاهدة من أجل تجهيز أجل تجهيز وإرسال ما يزيد على 200 شاحنة من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشعب الفلسطيني.

إرسال الوقود والسولار

وأوضحت أنه بعد إتاحة الضوء الأخضر، عملت مبادرة «حياة كريمة» على دعم المستشفيات بكل ما أُتيت من قوة، بالإضافة إلى إرسال الوقود والسولار الذي من شأنه المساهمة في مساندة القطاع الطبي بغزة وغيره من القطاعات.