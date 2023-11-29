قبل انطلاق الانتخابات في الخارج.. اعرف الفئات الممنوعة من التصويت

تنطلق بعد غدِ الجمعة الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج، إذ يتوجه أبناء الجاليات المصرية حول العالم إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليهم للإدلاء بأصواتهم خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلي لكل دولة.

يمنع التصويت خلال مدة الحجر

وحددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الفئات المحرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فنصت على حرمان مؤقت للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

وجاء في نص القانون الحرمان لمدة ست سنوات:

-لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.

- لمن تورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية او صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله أو حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة او حم نهائي.

- ارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير او المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية أو من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.

يمنع من صدر ضده حكم لارتكاب سرقة أو نصب

- ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.

- لمن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

- ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.