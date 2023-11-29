«تموين الإسكندرية» تدفع بسيارات محملة بـ15 طن سكر.. سعر الكيلو 27 جنيها

كشف المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، دفع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لعدد من السيارات لبيع السكر بسعر مخفض، في عدد من مناطق عروس البحر المتوسط.

ضخ 15 طن سكر

وأشار القلش، إلى أنّ المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وجه 3 سيارات نقل محملة بـ15 طن سكر للبيع المباشر للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو، تفعيلًا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق.

المناطق الأكثر زحامًا

وأوضح أنّ هذه السيارات وُجهت لأحياء «العجمى، العامرية ثان، برج العرب القديم»، مشيرًا إلى أنّ رؤساء الأحياء، اختاروا المناطق الأكثر احتياجًا، أو تلك التي تفتقر لوجود منافذ أو سلاسل تجارية للتخفيف عن كاهل المواطنين وتحقيقًا للأمن الغذائي.