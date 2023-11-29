الرئيس الفلسطيني: آن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام

قال محمود عباس الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غزة يتعرض لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي للمدنيين، وندعو لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان والتمييز العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف «عباس» خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المطلوب هو توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وتحقيق العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، وضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة التهديد الاستراتيجي لحل الدولتين، وآن الأوان لعقد مؤتمر دولي للسلام، وجاهزون للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك فورا.

رفض مشروعات تصفية القضية الفلسطينية

وتابع الرئيس الفلسطيني، أن منظمة التحرير رفضت مشروعات تصفية القضية الفلسطينية، والحلول المجزوءة، وحافظت على القرار الوطني المستقل والسيادة المطلقة لشعبنا على أرضه، وأن العدوان الإسرائيلي يضعنا على مفترق طرق، إما أن تنتصر فيها الإرادة الدولية أو إرادة الاحتلال في استدامة استعماره، فلسطين، كانت ولا تزال الاختبار الحقيقي لديمومة المنظومة الدولية القائمة على القانون.

حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال، وسوف ينتصر الحق الفلسطيني طال الزمن أم قصر، وحث على تمكين دولة فلسطين للحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بها كخطوة أولى.