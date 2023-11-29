«حياة كريمة» تنفذ 63 مشروعا لحل مشكلات الإنترنت في الفيوم

فرحة عارمة اجتاحت قلوب آلاف الشباب خصوصًا طلاب الجامعات، بعد انتهاء أزمات الإنترنت من خلال 63 مشروعًا أنجزتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بالفيوم ضمن مرحلتها الأولى، إذ سهلت تلك المشروعات الكثير من الأعمال الدراسية والبحثية للطلاب الذين كانوا يضطرون للسفر مسافات طويلة إلى المدينة لإنهاء أبحاثهم بسبب مشكلات الإنترنت.

وتستمر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إنجاز عشرات المشروعات لتوصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة، في مختلف قرى المركزين، لإنهاء المشروعات المستهدفة كافة خلال المرحلة الأولى.

63 مشروعًا ضمن المرحلة الأولى

وأوضح الدكتور عماد عادل مدير مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تضمنت في مرحلتها الأولى، تنفيذ 63 مشروعًا لتنفيذ شبكات الإنترنت فائق السرعة في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، مُشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات حتى الآن، وما يزال العمل مستمرًا لإنهاء باقي المشروعات.

وقالت شروق خميس طالبة بكلية الحاسبات والمعلومات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مشروع شبكات الإنترنت فائق السرعة، هو أفضل مشروع لخدمة الشباب، خصوصًا أنّها كانت تعاني كثيرًا في الدراسة «أونلاين» أو إعداد أبحاث، وتضطر إلى الذهاب إلى مدينة الفيوم التي تبعد أكثر من 35 كيلو عن قريتها لعمل أبحاثها ودراستها في أي من مراكز الإنترنت.

وكشف أحمد حمدي، خريج كلية الحاسبات والمعلومات، أنّه كان يواجه صعوبات كثيرة، لإنهاء أعماله التي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت، بسبب عدم وصوله إلى قريته بمركز إطسا، وكان ينفق مبالغ ضخمة على شحن فلاشات الإنترنت، لكن بعد توصيله أصبح الأمر سهلًا وموفرًا جدًا.

أكثر من 1202 مشروع بالمركزين

ويشهد مركزا إطسا ويوسف الصديق، تنفيذ 1202 مشروع في 20 وحدة محلية تضم 67 قرية و650 تابعًا لخدمة أكثر من مليون و300 ألف مواطن ومواطنة، إذ تم الانتهاء من تنفيذ 696 مشروعًا، ويجرى تكثيف العمل في باقي المشروعات لسرعة إنهائها.