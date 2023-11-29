أعلام فلسطين ترفرف في مؤتمرات «حماة الوطن» لدعم السيسي بالفيوم

متجاوران متلازمان وكإنّهما بلد واحد، هكذا وضع علم فلسطين إلى جانب علم مصر في مختلف المؤتمرات واللقاءات والفعاليات التي نظمتها أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات القليلة الماضية للتأكيد على أنّ مصر وفلسطين دولتان شقيقتان عربيتان لا ينفصلان أبدًا، كما إنّ مصر هي الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وخيّمت حالة من الفرحة على أهالي قرى ومراكز محافظة الفيوم، فور رؤيته علم فلسطين إلى جانب علم مصر في تلك المؤتمرات، خصوصًا إنّ القائمين على تلك المؤتمرات استعرضوا جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية.

السيسي الداعم الأول للقضية الفلسطينية

ونظم حزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة القادمة، بقرية جرفس بدائرة مركز سنورس.

وأكد الحضور على أن الرئيس السيسي كان الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية منذ بدء الأزمة، سواء برفضه التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم لتصفية القضية الفلسطينية، فلا أرض أو قضية دون شعب، مرورًا بإرسال المساعدات الطبية والغذائية، وجهودها في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.

مصر بلد قوية

وشدد الحضور على أنّ مصر بلد قوية ودائمًا ما تكون عونًا وسند للدول المجاورة، وذلك بفضل الإنجازات التي شهدتها خلال السنوات الـ 9 الأخيرة خلال عهد الرئيس السيسي، إذ رفضت فتح معبر رفح لإجلاء الرعايا الأجانب، قبل الموافقة على إدخال المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة.

دعم السيسي للحفاظ على الأمن والاستقرار

واتفق الحضور على دعم المرشح عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، حفاظًا على أمن واستقرار مصر، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ووجود الكثير من التحديات أمام مصر.